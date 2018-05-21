На Кубе идентифицировали останки 20 погибших в авиакатастрофе

21 мая 2018 11:45

Идентифицированы останки 20 погибших в результате авиакатастрофы на Кубе, сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава института судебной медицины Серхио Рабель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент опознаны тела 20 человек", - приводит слова Рабеля издание La Jornada en Linea. Он добавил, что по предварительным данным "расследование будет завершено примерно через месяц".

В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана - Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.

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