Увеличилось число жертв крушения самолета на Кубе

22 мая 2018 09:07

Одна из трех женщин, которые выжили в результате крушения 18 мая самолета Boeing 737-200, который совершал полет по маршруту Гавана - Ольгин, скончалась в больнице от полученных травм, передает Reuters.

Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.

Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе, остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.

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