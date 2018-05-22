Увеличилось число жертв крушения самолета на Кубе
22 мая 2018 09:07 174
Одна из трех женщин, которые выжили в результате крушения 18 мая самолета Boeing 737-200, который совершал полет по маршруту Гавана - Ольгин, скончалась в больнице от полученных травм, передает Reuters.
Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.
Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе, остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Май 18:00 24 502
-
21 Май 10:54 10 462
-
21 Май 14:26 6 980
-
21 Май 10:20 6 722
-
21 Май 13:26 5 441