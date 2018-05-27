Идентифицированы останки всех погибших в авиакатастрофе на Кубе

Судмедэксперты завершили идентификацию останков погибших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой официальный кубинский интернет-портал Cubadebate, передает Day.Az.

Напомним, что Boeing 737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской Global Air, разбился 18 мая практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы.

При крушении самолета выжили три женщины. Две из них впоследствии скончались в больнице. Таким образом, в авиакатастрофе погибли 112 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев.

Состояние последней выжившей, 19-летней Майлен Диас, остается критическим. Она находится в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За ее жизнь борются более двадцати врачей различных специальностей.

Причина крушения самолета пока не установлена, найдены оба черных ящика лайнера. В расследовании принимают участие американские и мексиканские специалисты. Крушение Boeing 737 под Гаваной стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.