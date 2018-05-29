Популярный блогер Гусейн Гасанов сделал возлюбленной предложение руки и сердца - ВИДЕО

29 мая 2018 16:10

Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов сделал своей девушке предложение руки и сердца, передает Day.Az.

Видео, на котором Гусейн сделал предложение, блогер сопроводил комментарием: "Ребят, она сказала: ДА". 

Отметим, что на этот раз его избранницей стала казахстанская модель Жибек Холдас, которая на днях завоевала титул Вице-мисс конкурса "Мисс СССР-2018" (USSR UK-2018). 

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Нажмите на видео для просмотра:
Популярный блогер Гусейн Гасанов сделал возлюбленной предложение руки и сердца

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