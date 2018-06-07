Купающийся слон напал на туристов в лодке - ВИДЕО

Участница сафари в Ботсване сняла на видео нападение слона на свою лодку. Ролик появился на канале Kruger Sightings на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Туристы проплывали по разлившейся реке Чоби мимо животного, которое стояло в воде и щипало водоросли. Никто не ожидал, что оно разозлится. "Я имею в виду, что могло пойти не так, - говорит автор видео. - Слоны же не особенно быстро плавают, верно?"

Она решила снять животное издалека и включила запись. Внезапно слон бросился к лодке и ударил в борт бивнями. "Шум и катающиеся в такой близости, вероятно, раздражали его, - предполагает женщина. - Дело в том, что вокруг было несколько лодок, и наша оказалась заметно ближе других".

Туристы не пострадали, а их лодка продолжила движение и вскоре оставила слона позади. Животное успокоилось и вернулось к прерванному занятию. Повторных нападений не последовало.

В январе сообщалось, что на туристов в Африке во время сафари напал слон. Животное погналось за джипом, догнало и протаранило его. Удар оказался таким сильным, что у слона сломался бивень.

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