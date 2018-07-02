ВС Турции окружили крупную базу террористов в Ираке
2 июля 2018 10:50 187
ВС Турции окружили базу террористов РПК на севере Ирака на границе с Ираном в горах Загрос. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники, передает Day.Az.
Сообщается, что в рамках борьбы с РПК также был привлечен турецкий спецназ.
Согласно данным СМИ, в настоящее время ВС Турции готовятся к военной операции против боевиков РПК в горах Загрос.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Июл. 17:40 7 992
-
1 Июл. 22:00 5 554
-
1 Июл. 18:22 5 044
-
1 Июл. 13:41 4 790
-
1 Июл. 21:30 3 218