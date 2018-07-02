ВС Турции окружили крупную базу террористов в Ираке

2 июля 2018 10:50

ВС Турции окружили базу террористов РПК на севере Ирака на границе с Ираном в горах Загрос. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники, передает Day.Az.

Сообщается, что в рамках борьбы с РПК также был привлечен турецкий спецназ.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ВС Турции готовятся к военной операции против боевиков РПК в горах Загрос.

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