В Японии съели осьминога, который предсказывал результаты матчей на ЧМ–2018

Осьминог Рабьо, который правильно предсказал результаты всех трех групповых игр Японии на Чемпионате мира по футболу, был убит и продан незадолго до того, как Япония выбыла из турнира после матча с Бельгией.

Об этом пишет The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Отмечается, что гигантское морское существо выловил рыбак Кимио Абэ у берегов японского острова Хоккайдо. Мужчина поместил осьминога в специальный контейнер и поставил рядом с ним три коробки с едой и отметками победы, поражения или ничьей команды Японии в матчах Чемпионата мира по футболу.

Рабьо правдиво спрогнозировал все матчи сборной Японии в турнире. Не успел сделать предсказание лишь на последний - с Бельгией. К слову, как раз после этого противостояния в 1/8 финала Япония выбыла из Чемпионата.

По данным издания, осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя. По какой причине животное оказалось на прилавке - не уточняется.

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