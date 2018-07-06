Цирковой слон протаранил толпу зрителей - ВИДЕО

6 июля 2018 16:17

Посреди циркового представления в городе Оснабрюк, Западная Германия, одного из слонов за арену, на зрителей, вытолкнули его "коллеги", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По словам представителей цирка, пострадал только один зритель. Он ополучил легкую травму ноги. Помощь пострадавшему оказали на месте, и он остался смотреть представление дальше.

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Цирковой слон протаранил толпу зрителей

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