Блогер запустил вирусный флешмоб, сняв видео с катящимся лимоном - ВИДЕО

Американец прославился и стал звездой СМИ после того, как снял видео с катящимся по дороге лимоном, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Сегодня после утренней пробежки я увидел, как огромный лимон катится вниз по склону. Катился он несколько сот метров. И теперь вы тоже можете на это посмотреть", - написал Майк Сакасегава в своем Twitter 11 июля и выложил медитативное видео длительностью около 2 минут.

После этого видео с лимоном стало вирусным, его просмотрело более 6 млн человек. Американец не растерялся и стал делиться всеми обстоятельствами дальнейшей судьбы найденного лимона в своем блоге.

"Я почувствовал себя обязанным вернуться и забрать тот лимон с дороги, принести его домой и вымыть", - позднее сообщил блогер.

Он также выкладывал фото с лимоном на весах, а после увеличения хайпа у лимоновладельца взяли интервью такие влиятельные издания, как Buzzfeed и The Washington Post.

Сакасегава позднее рассказал, что чувствовал себя необычно, давая интервью о лимоне. "Хотя я и был рад с вами поговорить", - поблагодарил он журналистов, прославивших его.

Позднее автор блога успокоил многочисленных фанатов: "Лимон все еще нетронутый, на моей кухне, и я не знаю, что я буду с ним делать".

Выяснилось, что во дворе у лимоновладельца есть маленькое лимонное деревце.

Фолловеры американца даже запустили флешмоб, снимая видео с катящимися лимонами.

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