Instagram перестал работать во многих странах мира

14 июля 2018 00:26

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет ТАСС.

Согласно его данным, сбой произошел вечером в пятницу. Так, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az