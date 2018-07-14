Instagram перестал работать во многих странах мира

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет ТАСС.

Согласно его данным, сбой произошел вечером в пятницу. Так, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.