Instagram перестал работать во многих странах мира
14 июля 2018 00:26 150
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет ТАСС.
Согласно его данным, сбой произошел вечером в пятницу. Так, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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