В Кабуле террорист-смертник атаковал здание министерства
15 июля 2018 18:00 84
Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле возле ворот министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.По данным полицейского управления Кабула, около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие.
Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.
Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!