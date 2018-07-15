В Кабуле террорист-смертник атаковал здание министерства

15 июля 2018 18:00

Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле возле ворот министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полицейского управления Кабула, около десяти человек пострадали в результате инцидента, есть погибшие.

Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Террорист-смертник совершил атаку в то время, когда сотрудники министерства покидали здание после окончания рабочего дня.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

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