В ЮАР столкнулись поезда, около 100 пострадавших
4 сентября 2018 15:07 189
Два поезда столкнулись в ЮАР, жертв нет, около ста человек пострадали. Об этом сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает служба, столкновение произошло во вторник утром к югу от города Йоханнесбург. В результате инцидента около ста человек получили ранения легкой и средней степеней тяжести. Отмечается, что на данный момент информация о жертвах не поступала.
Как отмечает издание Citizen, жителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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