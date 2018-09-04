В ЮАР столкнулись поезда, около 100 пострадавших

Два поезда столкнулись в ЮАР, жертв нет, около ста человек пострадали. Об этом сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает служба, столкновение произошло во вторник утром к югу от города Йоханнесбург. В результате инцидента около ста человек получили ранения легкой и средней степеней тяжести. Отмечается, что на данный момент информация о жертвах не поступала.

Как отмечает издание Citizen, жителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.