ВС Турции уничтожили свыше 50 боевиков РПК
В рамках борьбы против террористической организации РПК с 7 по 13 сентября на территории Турции было уничтожено 54 террористов. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что операции по уничтожению террористов проводились в таких провинциях, как Шырнак, Сиирт, Мардин и Дяирбакир.
"В ходе операций было также конфисковано большое количество огнестрельного оружия", - говорится в сообщении Генштаба.
Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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