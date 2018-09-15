Глава Кубы намерен посетить США
15 сентября 2018 11:22 132
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает El Nuevo Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в ходе визита Диас-Канель также намерен провести встречи с членами кубинской общины.
Как отмечается, это будет первый визит нынешнего лидера Кубы в США.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Куба говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию.
19 апреля Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту председателя Госсовета Кубы.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:25 161
Названа главная угроза для Европы
11:17 137
В Кыргызстане произошло землетрясение
-
14 Сен. 15:55 21 012
-
14 Сен. 12:27 4 998
-
14 Сен. 12:13 4 396
-
14 Сен. 12:00 3 838
-
14 Сен. 14:01 3 749