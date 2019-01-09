Италия больше не будет принимать мигрантов
Глава Министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что Рим не намерен принимать очередных мигрантов к себе в страну. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, он никогда не согласится на это как министр.
"Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши", - отметил Миланези.
Он добавил, что в Европе звучат предложения принять новых мигрантов, которые перевозятся контрабандистами и неправительственными организациями, и это создает "огромную проблему".
"Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме", - пояснил Миланези.
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