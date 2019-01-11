Немецкая Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы в 2018 году

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG в 2018 г. заняла первое место среди всех европейских перевозчиков по пассажирообороту. Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Со 142 млн пассажиров (перевезенных в 2018 г.) Lufthansa Group стала номером один в Европе", - сообщила компания. Уточняется, что драйверами роста стали Цюрихский, Мюнхенский и Венский авиахабы.



Как добавляет агентство Bloomberg, лидер на рынке сменился впервые с 2004 г. Ранее первую строчку все время занимал франко-голландский авиахолдинг Air France-KLM. Причем по итогам 2018 г. Air France-KLM уступил сразу две позиции - Lufthansa и British Airways IAG.



При этом агентство уточняет, что лидерство сменилось именно в рамках показателя пассажирооборота (revenue passenger kilometers, RPK), который учитывает число перемещенных пассажиров и протяженность всех их воздушных путешествий.



Согласно данным Lufthansa в 2018 г. этот показатель вырос сразу на 9% - быстрее, чем у всех основных конкурентов, - до 284,561 млрд пассажиро-километров (пкм). Для Air France-KLM этот показатель вырос на 2,8% до 255,405 млрд пкм. Для British Airways пассажирооборот за прошедший год вырос на 7,1% до 270,657 млрд пкм.



Lufthansa Group - один из крупнейших европейских авиаперевозчиков. Штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 30 сентября 2018 г., насчитывал 135,033 тыс. человек.



Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook