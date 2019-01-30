В Польше нашли живыми всех горняков после подземного толчка в шахте

Все горняки, пропавшие во время сильного подземного толчка в шахте Рудна возле города Полковице Опольского воеводства, спасены. Об этом сообщает владелец шахты - компания "Polska Miedź", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник в районе шахты произошел подземный толчок силой 4,9 по шкале Рихтера. На момент аварии в шахте находились 32 человека. Основную часть из них удалось спасти в тот же день, но одного продолжали искать более суток.



"Работник найден и поднимается на поверхность", - говорится в сообщении.

Поясняется, что он не ранен и все время поисков находился в кабине специальной машины.

Всего во время толчка в районе аварии находились 32 человека. Несколько шахтеров в результате аварии получили травмы, часть из них после обследования медики отпустили по домам.

В последнее время в шахтах на территории Польши произошло два подземных толчка. Один из них силой 2,6 по шкале Рихтера произошел, когда в шахте не было людей. В прошлый вторник в другой шахте на глубине 1150 метров произошел толчок, унесший жизнь 44-летнего горняка. Еще восемь человек пострадали.

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