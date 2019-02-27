В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся, есть погибшие и раненые
27 февраля 2019 13:00 72
Поезд сошел с рельсов и загорелся в районе станции Рамсис в столице Египта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал "Масрави".
Указывается, что имеются погибшие и раненые.
Возгорание, по предварительным данным, произошло в локомотиве.
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