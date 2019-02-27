Поезд сошел с рельсов и загорелся в районе станции Рамсис в столице Египта. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал "Масрави".

Указывается, что имеются погибшие и раненые.

Возгорание, по предварительным данным, произошло в локомотиве.

