Момент взрыва поезда в Каире попал на камеры - ВИДЕО
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на железнодорожном вокзале Рамсис в египетской столице Каире, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире (Египет) зафиксировали камеры наблюдения. Видеозапись опубликовали в среду, 27 февраля, пользователи Twitter.
Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, на вокзал также приехал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
Кроме того, стало известно, что министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после большого пожара на вокзале. Как сообщается, премьер страны уже принял отставку главы ведомства.
Напомним, днем 27 февраля локомотив на большой скорости врезался в платформу, у него загорелся и взорвался топливный бак. Огонь быстро распространился по платформе и вагонам. По последним данным, в аварии погибли 28 человек, десятки были доставлены в больницы.
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