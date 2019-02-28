Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на железнодорожном вокзале Рамсис в египетской столице Каире, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире (Египет) зафиксировали камеры наблюдения. Видеозапись опубликовали в среду, 27 февраля, пользователи Twitter.

Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, на вокзал также приехал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Кроме того, стало известно, что министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку после большого пожара на вокзале. Как сообщается, премьер страны уже принял отставку главы ведомства.

Напомним, днем ​​27 февраля локомотив на большой скорости врезался в платформу, у него загорелся и взорвался топливный бак. Огонь быстро распространился по платформе и вагонам. По последним данным, в аварии погибли 28 человек, десятки были доставлены в больницы.

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