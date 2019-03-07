Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате атаки в Кабуле. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Абдул Латиф Педрам.

Несколько взрывов прогремели в столице Афганистане Кабуле, где в четверг проходит встреча политических деятелей страны.

Ранее сообщалось, что политики собрались на западе столицы на мероприятии, посвященном годовщине смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. По данным телеканала Tolo News, в городе прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Речь может идти о минометных снарядах. Также недалеко от места проведения мероприятия слышны звуки выстрелов.

Выборы президента Афганистана, как ожидается, пройдут 20 июля. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.



