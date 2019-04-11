Власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия на пресс-конференции.

"Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений (норм, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Великобритании)", - заявил он.