Эквадор отменил решение о выдаче Ассанжу гражданства страны
11 апреля 2019 16:35 192
Власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия на пресс-конференции.
"Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений (норм, связанных с условиями его нахождения на территории посольства республики в Великобритании)", - заявил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!