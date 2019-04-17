Евросоюз не согласен с решением США об экстерриториальном применении закона об исках за изъятую недвижимость на Кубе, рассмотрит варианты своей защиты, говорится в распространенном в среду совместном заявлении главы внешней дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Европейский Союз снова выражает свое решительное несогласие с экстерриториальным применением односторонних мер, связанных с Кубой, которые противоречат международному праву", - говорится в документе.

В среду госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут продлевать действие исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США, что открывает дорогу для подачи таких исков.

Отмечается, что это решение идет вразрез с обязательствами Вашингтона в рамках ряда соглашений между США и ЕС от 1997 и 1998 года. В частности, США обязались приостановить действие положения, разрешающего такие иски, а Евросоюз в свою очередь приостановил свою жалобу к США в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

"ЕС рассмотрит все имеющиеся в его распоряжении варианты защиты своих законных интересов, включая те, которые связаны с правами в рамках ВТО и через применение блокирующего статута ЕС", - говорится в заявлении.

Уточняется, что статут запрещает исполнение решений судов США, принятых в соответствии с этим положением закона Хелмса-Бертона, на территории Евросоюза и позволяет компаниям из ЕС, осужденным в США, требовать возмещения убытков от американских заявителей в судах Евросоюза.

Закон Хелмса-Бертона был принят в 1996 году. Он предусматривает распространение экономических ограничений не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от изъятой властями острова собственности, принадлежавшей до революции 1959 года гражданам США или кубинцам, которые впоследствии получили американское гражданство. Однако все президенты США с того времени последовательно продлевали действие отсрочек применения всех его положений, так как это вызывало возражение стран, имеющих экономические отношения с Кубой.

В марте 2019 года администрация США не стала продлевать действие исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков в связи с изъятой собственностью. Однако это касалось только около 200 кубинских юридических лиц, которые, по мнению США, связаны со спецслужбами страны. Эти действия предприняты на фоне обвинений со стороны США в адрес Кубы в поддержке властей Венесуэлы, которые Вашингтон считает нелегитимными, признав президентом страны оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.