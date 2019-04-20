В Кабуле прогремел мощный взрыв
20 апреля 2019 11:54 154
Взрыв прогремел Кабуле у здания министерства коммуникационных и информационных технологий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на представителя МВД страны.
Как отмечается, после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока не приводятся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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