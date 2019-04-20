Взрыв прогремел Кабуле у здания министерства коммуникационных и информационных технологий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на представителя МВД страны.

Как отмечается, после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока не приводятся.