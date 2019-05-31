Заминированный автомобиль взорвался утром в пятницу в Кабуле, пять человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ToloNews.

Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир.

По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.