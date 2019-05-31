https://news.day.az/world/1124886.html В Кабуле взорвался заминированный автомобиль
В Кабуле взорвался заминированный автомобиль
Заминированный автомобиль взорвался утром в пятницу в Кабуле, пять человек пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ToloNews.
Взрыв произошел в районе Кала-э-Вазир.
По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.
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