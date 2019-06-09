В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции обнаружили и уничтожили убежище боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе операции в районе Хакурк обнаружены и уничтожены укрытие и пещеры, в которых террористы изготавливали самодельных взрывных устройств.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe ("Лапа").

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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