В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует оппозиционная "Новая демократия" с 40,5%, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствую первые данные экзит-поллов.

Правящая СИРИЗА набирает 27,5%.

В Греции проходят парламентские выборы, которые, как ожидается, станут концом правления левой партии "Сириза", разочаровавшей греков своим соглашением с ЕС и компромиссом по Македонии.

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