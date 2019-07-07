https://news.day.az/world/1135794.html Стал известен лидер на выборах в Греции
Стал известен лидер на выборах в Греции
В Греции на досрочных парламентских выборах лидирует оппозиционная "Новая демократия" с 40,5%, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Об этом свидетельствую первые данные экзит-поллов.
Правящая СИРИЗА набирает 27,5%.
В Греции проходят парламентские выборы, которые, как ожидается, станут концом правления левой партии "Сириза", разочаровавшей греков своим соглашением с ЕС и компромиссом по Македонии.
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