Москва призывает Вашингтон отказаться от развертывания на земле создаваемых ими ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращении его действия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов [наземных ракет средней и меньшей дальности], о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости. В противном случае вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон", - отмечается в документе, опубликованном в пятницу.

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