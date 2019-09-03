Афганские полицейские эвакуировали примерно 400 иностранцев из комплекса Green Village в Кабуле, рядом с которым произошел теракт и начались протесты. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. В МВД Афганистана сообщили, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 119 получили ранения.

Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы. Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осудил атаку и назвал ее террористическим актом.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими отметил, что правоохранители после атаки талибов эвакуировали из комплекса Green Village по меньшей мерее 400 иностранцев. Он не уточнил гражданство эвакуированных.

Телеканал 1TV добавил со ссылкой на представителя МВД, что афганский спецназ ликвидировал пятерых боевиков, которые хотели совершить вооруженное нападение на тех, кто находился в комплексе. Кроме того, после взрыва загорелась заправочная станция, расположенная поблизости.

Кроме того, как сообщил корреспондент телеканала Tolo News, после теракта десятки жителей этого района Кабула вышли на протест к Green Village и подожгли часть комплекса. Они требуют, чтобы иностранные офисы и комплекс были расположены вдали от жилого района. В результате взрыва, как утверждают жители, было повреждено большое количество домов.

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