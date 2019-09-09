https://news.day.az/world/1154367.html В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в Кабуле в Афганистане. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TOLO News.
По данным телеканала, самодельное взрывное устройство было приведено в действие утром в понедельник недалеко от площади Шахид.
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