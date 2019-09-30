Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии обороной законного правительства Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Иран выступает в поддержку своих единоверцев хуситов, которые также являются шиитами, и выступает против действий коалиции во главе с Саудовской Аравией, указывая на "преступления" коалиции в Йемене.

"То, что йеменцы сделали, Иран считает оборонительными действиями законного правительства Йемена", - сказал он в ходе брифинга.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран, ряд страны также заявил об ответственности Ирана. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает, требуя предоставить доказательства.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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