11:26

Названа причина взрыва в жилом доме в Тбилиси. Так, взрыв в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Давида Гурамишвили произошел из-за кустарно установленного газового обогревателя воды. Об этом в субботу сообщила журналистам сотрудница пресс-службы тбилисской газораспределительной компании "Тбилиси энерджи", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посредством прямого эфира я еще раз хочу обратиться к абонентам, чтобы они обязательно сняли кустарно установленные обогреватели. По моей информации, по указанному адресу сотрудники "Тбилиси энерджи" во время проверки сняли кустарно установленный обогреватель воды и указали абоненту, что он опасен для жизни", - сказала Микиашвили. По ее словам, после того как сотрудники газораспределительной компании сняли обогреватель, жители самовольно вновь его подключили и эксплуатировали.

Взрыв в многоэтажном доме произошел рано утром в субботу. Он был настолько мощным, что вызвал разрушения с первого по четвертый этаж, а также выбил стекла в соседних домах. Пострадали и припаркованные на улице автомобили.

По поступающей информации, пострадали четыре человека, среди которых есть подросток. Все они госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Все жители после взрыва эвакуированы. Прилегающая к дому территория оцеплена полицией.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов", что карается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

----------

10:34

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в субботу в одном из жилых домов в Тбилиси на проспекте Давида Гурамишвили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Day.Az.

Взрыв, который вызвал обвал стен дома с первого по четвертый этажи, произошел в субботу рано утром. По предварительной версии, в доме произошла утечка газа. По данным ведомства, жители всего дома эвакуированы. В какой именно квартире произошел взрыв, не уточняется.

На месте работают пожарные-спасатели и сотрудники полиции, чтобы установить истинные причины произошедшего.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!