Самолёт Cessna 150 разбился на сельском кладбище в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Об этом сообщают местные СМИ.

Единственным человеком на борту был пилот, который погиб в результате крушения. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, обнаружила останки воздушного судна, разбросанные среди надгробий, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Очевидцы рассказали, что, перед тем как рухнуть на землю, самолет летел очень низко и его полёт был больше похож на пикирование. Обстоятельства происшествия расследуются.

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