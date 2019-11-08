https://news.day.az/world/1173632.html В США самолет упал на жилой дом
В США самолет упал на жилой дом
Одномоторный самолет Cirrus SR22 рухнул в четверг на дом в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния).
Об этом сообщила в четверг телекомпания KTLA со ссылкой на представителя департамента пожарной охраны Марсело Бланко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, после инцидента в здании начался пожар. В доме находились мужчина и ребенок, им удалось спастись. Судьба пилота неизвестна.
По предварительным данным, на борту не было пассажиров.
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