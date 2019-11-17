https://news.day.az/world/1176563.html В Египте опора линии электропередачи упала на людей, есть жертвы
В Египте опора линии электропередачи упала на людей, есть жертвы
Опора линии электропередачи упала на людей в одном из пригородов Каира, погибли четверо и пострадали еще три человека, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что упавшая башня находилась на стадии строительства.
Прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента.
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