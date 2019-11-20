Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в представленном во вторник Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие. В списке также оказались островные государства Океании Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу - азиатские страны - вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

На основании данного доклада и руководствуясь Целями устойчивого развития ООН разрабатывает рекомендации руководствам перечисленных стран для улучшения ситуации. За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам - Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.