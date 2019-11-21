Мировая экономика растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мировая экономика вырастет на 2,9% в этом и следующем годах, минимальными темпами за десятилетие, свидетельствуют обновленные прогнозы организации. Сентябрьский прогноз предполагал рост на 3% в 2020 году.

В 2021 году, как ожидается, рост все же ускорится до 3%, если удастся сдержать множество рисков - от торговых войн до неожиданно резкого замедления экономического роста в Китае.

Прогноз роста ВВП США на этот год снижен до 2,3% с ожидавшихся в сентябре 2,4%. Фискальный импульс от снижения налогов в 2017 году ослаб, в то время как слабость среди торговых партнеров США омрачает перспективы роста, заявила ОЭСР. Ожидается, что в 2020 и 2021 годах крупнейшая экономика мира вырастет на 2%.

При этом ОЭСР отметила, что дальнейшее снижение процентных ставок будет оправданным только в случае ослабления роста.

Прогноз роста ВВП Китая на 2019 год повышен с 6,1% до 6,2%. Однако ожидается, что в 2020 году рост второй по величине экономики мира замедлится до 5,7%, а в 2021 году - до 5,5%.

В еврозоне ожидается рост на 1,2% в 2019 году и на 1,1% в 2020 году. Оба показателя на 0,1 процентного пункта выше сентябрьского прогноза. В 2021 году рост, как ожидается, составит 1,2%.

ОЭСР предупредила, что возобновление программы скупки облигаций Европейским центральным банком будет иметь ограниченное влияние, если страны еврозоны не увеличат инвестиции.

По итогам октябрьского заседания ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и подтвердил запуск программы скупки активов в ноябре. Объем покупки активов составит €20 млрд в месяц.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год повышен с 1% до 1,2% на фоне снижения вероятности "жесткого" Brexit. Прогноз на 2020 год повышен с 0,9% до 1%.

В 2021 году, по оценкам ОЭСР, экономика Великобритании увеличится на 1,2%.

