https://news.day.az/world/1181943.html Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону и модернизировать альянс
Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону и модернизировать альянс
Необходимость увеличения расходов на оборону стала основной темой первого дня юбилейного саммита НАТО в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Главы стран-участниц альянса провели ряд двусторонних встреч. Но главным спикером, несомненно, стал президент США Дональд Трамп.
Он встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.
Трамп в очередной раз настаивал на необходимости модернизации НАТО и увеличении затрат союзников на оборону.
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