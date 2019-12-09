Житель американского города Бостон, штат Массачусетс, инсценировал ограбление магазина, чтобы сделать предложение возлюбленной. Об этом сообщает The Sun.

Молодой человек, чье имя неизвестно, пришел с девушкой в магазин. Когда пара собралась оплачивать покупки, в помещение ворвался "грабитель". Затем лжезлоумышленник исчез, но вскоре появился вновь, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Нападавший загнал пару вглубь магазина и начал задавать им странные вопросы. На вопрос, есть ли у них дети, перепуганная женщина, всхлипывая, ответила, что у них трое детей. Лжеграбитель продолжил задавать странные вопросы и захотел узнать, почему родители троих детей не женаты.

В этот момент партнер женщины упал на одно колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж. Дрожавшая от ужаса женщина сообразила, что происходит, и поинтересовалась: "Ты серьезно?".

Позже жених опубликовал видео, в котором пояснил, что его девушка, как и он сам, не хотела, чтобы он сделал предложение "традиционным способом".

Он извинился за произошедшее и еще раз позвал американку замуж. На этот раз женщина согласилась.

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