Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана компенсаций за уничтожение украинского пассажирского самолета. Об этом в четверг заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи группы представителей этих стран в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Должно быть проведено прозрачное, полное и независимое международное расследование, - сказал он. - Иран должен признать полную ответственность за сбитый самолет и признать свои обязательства перед семьями жертв [трагедии], в том числе [выплатить] компенсации", - сказал он.

Говоря про механизм расчета компенсации, Шампань сказал: "Мы как пострадавшие страны, рассчитываем на то, что компенсации семьям жертв будут выплачены в соответствии с международным законодательством и в срок. Именно поэтому мы попросили правительство Ирана, чтобы международные эксперты были включены во все этапы следствия, чтобы пострадавшие страны, семьи погибших, международное сообщество получили ответы, которых они заслуживают, и чтобы виновные понесли наказание".

Участники встречи также приветствовали готовность сотрудничества, проявленную Ираном до настоящего момента. "Это хороший первый шаг", - сказал канадский министр, говоря о признании Ираном своей ответственности, предоставлении консульского доступа, начале расследования и опознания жертв. По его словам, следующим шагом должно стать участие Тегерана во "всеобъемлющем, прозрачном, международном расследовании" обстоятельств трагедии. "Весь мир ждет ответов, и мы не успокоимся, пока не получим их", - подчеркнул Шампань.

Ранее глава канадского МИД сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.