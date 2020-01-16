https://news.day.az/world/1194717.html После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку

После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку

В мире, 16 января 2020 20:53 360

Глава Службы общей разведки Судана генерал-лейтенант Абубакр Демблаб подал в отставку после вооруженного мятежа, организованного сотрудниками одного из ее оперативных управлений. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, управляющий страной Суверенный совет принял отставку генерала и назначил на его место Джамаля Абдель Маджида.

14 января в разных районах Хартума произошли перестрелки между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления Службы общей разведки. Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности, в рамках которой управление подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тыс. бойцов, предполагалось перевести на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала планировалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсаций. Однако сотрудники управления в знак протеста устроили мятеж. В связи с событиями в столице власти вывели на улицы армию и бронетехнику, объявили о закрытии воздушного пространства для внутренних и международных рейсов и аэропорта Хартума, сняв эти ограничения только на следующий день.

Как заявил в связи с событиями в стране глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, это был вооруженный мятеж, однако армии удалось взять ситуацию под контроль с минимальными потерями. У зачинщиков, по его словам, были захвачены бронемашины и много оружия, в том числе для противовоздушной обороны. "Однако то обстоятельство, что события происходили в жилых районах, а применение силы привело бы к жертвам среди мирного населения, позволило скрыться большому числу бунтарей, - отметил он. - Это была хорошо и заранее спланированная акция. Мы знаем, откуда у мятежников взялось это оружия, и привлечем к ответственности тех, кто был его источником".

Во время подавления мятежа были арестованы более 50 его участников. Они предстанут перед военным трибуналом, за содеянное им грозит пожизненное заключение вплоть до смертной казни. В перестрелках погибли двое военнослужащих, еще несколько человек, в том числе гражданские, получили ранения. Поступала информация о жертвах и среди мирного населения, однако официальные власти ее не подтвердили.

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