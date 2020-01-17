В Иране проходят шествия в поддержку правительства

Многочисленные шествия в поддержку иранского правительства проходят по всей стране после пятничной молитвы, которую впервые за восемь лет провел верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Шествия, фотографии которых публикуют иранские СМИ, проходят в различных провинциях страны, в числе которых Тегеран, Мазендеран, Керманшах и другие. Сотни человек идут по улицам городов с плакатами, на которых изображены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Хасан Роухани и погибший генерал КСИР Касем Сулеймани.

Кроме того, участники акции жгут флаги США и Израиля, и держат в руках плакаты с надписями против США, Великобритании и Израиля и лозунгом "Если бы не было КСИР, не было бы и нашей страны".