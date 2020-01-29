28 января, в день праздника армянской армии, еще один армянский солдат покончил с собой в оккупированном Карабахе. Военнослужащий одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, Нвер Аветисян получил огнестрельное ранение, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Солдат-срочник получил ранение в результате собственного выстрела, уточнил пресс-секретарь минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Напомним, что это очередной смертный случай в армянской армии за последние несколько дней. 24 января на территории одной из воинских частей в оккупированном Карабахе произошел инцидент, в результате которого один солдат погиб, двое получили ранения. Состояние одного из раненых - Генри-Айка Закаряна остается крайне тяжелым.

А 22 января там же, в Карабахе, в результате, как сообщается, "несчастного случая", погиб военнослужащий-контрактник Артур Налбандян.

Подробности инцидентов минобороны не раскрывает, но по данным других источников, речь идет о фактах дедовщины, криминальных порядках и деморализации в оккупационных подразделениях ВС Армении, передает Day.Az.