В Иране протестировали лекарство от коронавируса

Университет медицинских наук (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences), расположенный на юго-западе Ирана в городе Ахваз провинции Хузистан, тестирует растительный препарат для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал Trend член ученого совета Университета медицинских наук Ирана Мансур Амин Тасним, передает Day.Az.

По словам Амина, этот препарат с флавоноидом, полученный из растения в больнице Рази города Ахваз, уже прошел испытания на более чем 10 пациентах.

Амин добавил, что пять носителей коронавируса положительно отреагировали на данный препарат, и предварительные результаты свидетельствуют о том, что препарат эффективен при лечении COVID-19.

Член Ученого совета также выразил надежду на положительную реакцию у остальных пациентов.

"Если результаты будут положительными, то с одобрения министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана можно будет опробовать препарат и на других пациентах", - отметил он.

Отметим, что на сегодня министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана подтвердило, что на сегодня в стране 38 309 человек заразились коронавирусом, из которых 2 640 человек умерли, а 12 391 излечился.