Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс

Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс. Компанию подозревают в слежке за конкурентами, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным законодателей, крупнейшая торговая онлайн-площадка Штатов получала конфиденциальные данные продавцов, а потом использовала их для создания конкурирующей продукции.