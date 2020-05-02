https://news.day.az/world/1230638.html Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс
Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс
Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс. Компанию подозревают в слежке за конкурентами, сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным законодателей, крупнейшая торговая онлайн-площадка Штатов получала конфиденциальные данные продавцов, а потом использовала их для создания конкурирующей продукции.
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