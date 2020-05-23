В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1307 человек

В США за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 1307 человек

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число умерших от коронавируса (COVID-19) в США достигло 97 696.

За прошедшие сутки в США коронавирусом заразились 24 870 человек.

До сегодняшнего дня в США коронавирусом заразились 1647212 человек