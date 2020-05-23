https://news.day.az/world/1238055.html В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1307 человек
В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1307 человек
В США за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 1307 человек
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, число умерших от коронавируса (COVID-19) в США достигло 97 696.
За прошедшие сутки в США коронавирусом заразились 24 870 человек.
До сегодняшнего дня в США коронавирусом заразились 1647212 человек
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