Опубликованы последние данные по заразившимся коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру субботы, 7 июня, превысило 6,89 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире зараженs 6 891 213 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 156 6 тысячи. За весь период пандемии скончались 399 718 пациентов, 3,08 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,92 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (672,8 тысячи человек), Россия (458,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (286,2 тысячи), а также впервые оказавшаяся в рейтинге Индия (246,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 109 802 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.