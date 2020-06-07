Весь Китай объявлен зоной с низким риском заражения COVID-19
Все районы Китая теперь являются зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что все районы страны были признаны такой зоной после того, как уровень угрозы был снижен в провинции Цзилинь.
Таким образом, в КНР не осталось провинций с высоким или средним уровнем угрозы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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