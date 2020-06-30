В российском городе расстреляли бизнесмена

В Краснодаре неизвестные расстреляли местного предпринимателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным ресурса, убийцы поджидали 57-летнего бизнесмена в белой Lada Granta, припаркованной рядом с его автомобилем. Они несколько раз выстрелили в россиянина, после чего скрылись.

Как уточняет Telegram-канал LIFE SHOT, конфликт возник из-за того, что предприниматель задолжал коллеге, который занимается изготовлением роутеров.

В настоящее время преступников разыскивает весь личный состав краснодарской полиции и Росгвардии.