https://news.day.az/world/1249004.html В российском городе расстреляли бизнесмена - ВИДЕО
В российском городе расстреляли бизнесмена - ВИДЕО
В Краснодаре неизвестные расстреляли местного предпринимателя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "112".
По данным ресурса, убийцы поджидали 57-летнего бизнесмена в белой Lada Granta, припаркованной рядом с его автомобилем. Они несколько раз выстрелили в россиянина, после чего скрылись.
Как уточняет Telegram-канал LIFE SHOT, конфликт возник из-за того, что предприниматель задолжал коллеге, который занимается изготовлением роутеров.
В настоящее время преступников разыскивает весь личный состав краснодарской полиции и Росгвардии.
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