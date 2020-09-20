В ВОЗ прокомментировали возможность повторных ограничений в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила "Российской газете", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами <...> ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей", - рассказала она изданию.

Она отметила, что повторное введение ограничений применяется для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, отслеживанию и карантину контактов.

"ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса", - добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что сдерживание пандемии является ответственностью не только правительства, но и всего общества. Комплексные меры, принятые в России, и соблюдение мер населением дают положительный эффект. "Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться", - отметила Вуйнович. Для снижения уровня распространения коронавируса и количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать, считает она.