Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности в связи с COVID-19

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за действия, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба американского Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они ложно сказали, что люди без симптомов болезни не распространяют болезнь", - сказал Трамп в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Также он обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения в том, что они заявляли об отсутствии доказательств передачи вируса от человека к человеку в первые дни эпидемии.

Он отметил, что Китай тогда запретил поездки внутри страны, разрешив при этом вылетать из Китая и "заражать мир".

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.